Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlar yaparak ve şarkılar söyleyerek zaferlerini kutladı.

Maça giremeyen ve stat çevresinde karşılaşmanın bitiş düdüğünü bekleyen taraftarlar da Fas'ın tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesinin sevincini yaşadı.

Bazı Faslı taraftarların, stattan ayrılan İspanyol taraftarlara "Havalimanı şurada, İspanya'ya dönüş vakti" sözleriyle göndermede bulunduğu görüldü.

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Fas'ın çeyrek finale yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.

Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, takımlarının dünya kupası tarihinde ilk kez yükseldiği çeyrek finalin mutluluğunu çeşitli marşlar eşliğinde doyasıya yaşıyor.

Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, ülkesinin İspanya karşındaki mücadelesinde sahada yer aldı.

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.

Fas, 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başarmıştı.

Irak, Fas’ı kutladı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fas'ı tebrik etti.

Sudani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Fas halkını, milli takımlarının çeyrek finale yükselmesinden ve Dünya Kupası’nda bu seviyeye yükselen ilk takım olmasından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de sosyal medyada paylaştığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Dost Fas Krallığı Milli Takımı’nı Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmesi gibi tarihi başarısından dolayı kutluyorum."

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, Fas’ın Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından, “Arabizmin zafer umudu: Fas.” paylaşımı yaptı.

Tunuslular Fas’ın çeyrek finale çıkmasını sevinç gösterileriyle kutladı

Katar’da oynanan maçın ardından başlayan sevinç gösterilerinde Tunuslular araçlarıyla şehir merkezinde tur attı.

Tunus ve Fas bayrakları taşıyan futbolseverler, Fas Milli Takımı'na destek sloganları attı.

Öte yandan, Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Ganuşi de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Fas’ın çeyrek finale çıkmasını kutladı.

"Fas Milli Takımı'nı ve tüm kardeş Fas halkını bu büyük galibiyet ile çeyrek finale çıktıkları için tebrik ediyoruz. Tüm Arap halkına selam olsun. Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası’nda gelecek maçlarında da Allah’ın izniyle başarılarını devam ettirmelerini diliyorum."