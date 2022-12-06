Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın görüşlerine yer verildi.

Atan, Antalya kampının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Sağlıklı bir ortamda olduklarını, çalıştıkları sahaların, kaldıkları otelin çok iyi olduğunu aktaran Atan, dün Saarbrücken ile ilk hazırlık maçlarını yaptıklarını hatırlattı.

"Çok iyi, çok ciddi bir rakibe karşı oynadık. Bir planı olan Almanya Üçüncü Ligi'nde, şampiyonluğu olan bir takımla oynadık. Çok iyi bir sınav verdik. Birinci dakikada gol yememize rağmen ondan sonra kendi istediğimiz oyunu rakibe kabul ettirip özellikle baskılarda toplar kazanıp goller attık. Takımımdan çok memnunum. Şimdiye kadar her şey çok yolunda gidiyor. Çok sakat oyuncumuz da yok. Ufak tefek tabii kampın sert antrenmanlarından dolayı ağrılar oluyor ama onun dışında hiçbir problemimiz yok."

"Kampımız verimli geçiyor. Çok memnunum. Hazırlık maçında oyunumuzu rakibe kabul ettirdik."



Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'ın açıklamaları pic.twitter.com/mVeSpIU5yV — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) December 6, 2022

Atan, Majid Hosseini ve Ali Karimi'nin kampta yer almadığına değindi.

"Ali, ayın 10'unda aramıza katılacak. Majid de kampın bitiminde Kayseri'de aramızda olacak. Malum onlar Dünya Kupası'ndaydı. Biraz dinlenmeyi hak ediyorlar. Şu ana kadar söyleyebileceklerim sağlıklı bir ortamda çok iyi bir şekilde çalışıyoruz."