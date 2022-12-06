Galatasaray iç transferde ilk imzayı attırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşma çerçevesinde futbolcuya, 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin lira garanti ücret ödenecek.

Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 6, 2022

Yunus Akgün: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Galatasaray'da sözleşmesi yenilenen milli futbolcu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Yunus Akgün, çok mutlu ve gururlu olduğunu aktardı. Milli futbolcu, Galatasaray altyapısında yetiştiğini hatırlattı.

"Galatasaray forması giydiğim için her zaman onur duydum. İki taraf için de hayırlı olur inşallah. Galatasaray akademisinden yetiştim. Akademideki her oyuncunun hayali Galatasaray A takımı formasını giymektir. Ben de bunu başardım. 14 maçlık serüven bizim için olumlu geçti."

Yunus Akgün'ün (@yunusakgun17) yeni sözleşme sonrası ilk açıklamaları https://t.co/7ONHZUx7HC — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 6, 2022

Yunus Akgün, hazırlıkları iyi bir şekilde sürdürdüklerini anlattı.

"Dünya Kupası arasına girmeseydik bizim için daha iyi olur muydu, olurdu. Şu an sıkıntı yok, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bu seneki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Onun için çalışıyoruz, çok kaliteli bir takımız. İnşallah bunu başaracağız bu sene. Taraftarlarımız bize her zaman destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim her zaman 12. adamımız. Onlar olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Bizi böyle desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber şampiyon olacağız inşallah."

Yunus Akgün, kulüp başkanı Dursun Özbek'e teşekkür etti.

"Kendisini de Galatasaray'ı da mahcup etmemek için, güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah hediyemizi de bu sezon şampiyonlukla bitirerek vereceğiz."

Dursun Özbek: Yunus gibi futbolculara çok ihtiyacımız var

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yunus Akgün gibi kulübün içerisinde yetişen oyunculara ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Yunus bizim evladımız. 8 yaşında kulübe gelmiş, 14 seneden beri kulübün içinde. Yunus, Galatasaraylı Yunus. Dolayısıyla insan evladına nasıl sahip çıkarsa bizim de Yunus'a gelişmesi, kariyeri açısından sahip çıkmamızın gereği var. Bu bizim görevimiz. Bugün kendisiyle sözleşme yeniledik. Hem Yunus için hem de Galatasaray için hayırlı olsun diyorum. Bizim Yunus karakterinde, Yunus gibi bünyemizden yetişmiş futbolculara çok ihtiyacımız var. Sadece bizim değil, tüm kulüplerin. Bizim görevimiz de evlatlarımızı iyi yetiştirmek, dünya futbol piyasasında da önemli görevler almalarını sağlamak. Bu konuda da Galatasaray her zaman kendisine yardımcı olacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bahtı açık olsun. Allah yardımcısı olsun."