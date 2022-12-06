Futbolun efsane ismi Pele şimdilerde kanserle mücadele ediyor. Her zaman yanında olan ailesi ise asılsız haberlerden bıkkın. Kızları Flavia ve Kely, babalarının vefat ettiği yönündeki baş sağlığı mesajlarına tepki gösteriyor.

Pele'ye tüm dünyadan destek mesajları veriliyor. Efsane futbolcunun sevenleri, hastane önünde mum yakarak ve dua ederek şifa dileklerinde bulunuyor.

Brezilya Milli Takımı antrenörü Tite de basın toplantısında "Ona şifalar diliyorum. Umarım çabucak iyileşir" ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcular, Mbappe, Harry Kane, Vinicius Junior ve Rivaldo ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Eski kulübü Santos'tan da, “Bütün dünya seninle beraber, Kral Pele!” Geçmiş olsun” açıklaması geldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Pele ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostlarım, hastanedeki aylık ziyaretlerimi gerçekleştiriyorum. Böyle pozitif mesajlar almak gerçekten çok mutluluk verici. Bana bu güzel mesajları gönderen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

2021'in Eylül ayında kolon tümörü nedeni ile ameliyat geçiren Pele, o tarihten itibaren kemoterapi görüyordu.

82 yaşındaki efsane ismin artık kemoterapiye de cevap vermediği iddia ediliyor. Kanserin diğer organlara sıçrayıp sıçramadığı ise bilinmiyor.