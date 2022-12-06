Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-25 Aralık'ta Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcular mücadele edecek.

Teknik toplantının ardından veteran müsabakalarıyla başlayacak turnuvada, açık el yarışmaları, kısa ve uzun silah yarışmaları yapılacak.

Şampiyonaya katılan sporcular, grup geleneksel taijiquan, bagua, xingyi, bajiquan, nanquan, shaolinquan, tongbei, fanzi, chuojiao, pigua, wing chun ve diğer geleneksel stillerde hünerlerini sergileyecek