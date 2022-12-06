Başantrenör Serdar Eler, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Hazena Kynzvart'a mağlup olduklarını hatırlatarak, rövanş maçını kazanarak bunu telafi edeceklerini belirtti.

Eler, 10 Aralık Cumartesi günü Çekya'da oynayacakları maçta ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu anlattı.

"İlk maçta şanssız bir mağlubiyet aldık. Çok üstün oynadığımız ve rahat kazanabileceğimiz bir maçtı oysa. Kaleye yönelik attığımız 21 şutu gole çeviremedik. Özellikle hücumda yapmış olduğumuz hatalar önemli bir avantajı kaybetmemize neden oldu. Ama kendimize güveniyoruz. Moral bozmak yok. Önümüzdeki cumartesi günü rövanş oynayacağız. Çekya'daki rövanş maçında amacımız öncelikle galibiyet, ardından tur atlamak."

[Fotoğraf: AA / Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler]

Serdar Eler, Süper Lig'le ilgili ise, "Milli takımlar ara döneminden yararlanıp ikinci yarıya daha iyi bir Yenimahalle Belediyespor olarak başlamak istiyoruz." dedi.