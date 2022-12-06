Fas İspanya'yı eledi tarih yazdı
Fas, Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltılar sonucunda 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı.
Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.
Fas tarih yazdı, İspanya'yı penaltılarda devirdi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.
Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.
Karşılaşmayı kazanan Fas, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
| Fas, seri penaltı vuruşları sonucu İspanya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. pic.twitter.com/62VyZVpCPp— TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022
İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip oldu. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
Stat: Education City
Hakemler: Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Bonfa
Fas: Bono, Hakimi, Mazraoui (Dk. 83 Attiyat), Aguerd (Dk. 85 Yamiq), Saiss, Amrabat, Ziyech, Ounahi (Dk. 120 Banoun), Amallah (Dk. 82 Cheddira), Boufal (Dk. 66 Ezzalzouli), Nesyri (Dk. 83 Sabiri).
İspanya: Simon, Alba (Dk. 98 Balde), Laporte, Busquets, Llorente, Gavi (Dk. 63 Soler), Asensio (Dk. 63 Morata), Torres (Dk. 76 Arthuer (Dk. 118 Sarabia)), Rodri, Pedri, Olmo (Dk. 98 Fati).
Sarı kartlar: Dk. 76 Laporte (İspanya), Dk. 90 Saiss (Fas)
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