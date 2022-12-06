Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.

Fas tarih yazdı, İspanya'yı penaltılarda devirdi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan Fas, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

| Fas, seri penaltı vuruşları sonucu İspanya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. pic.twitter.com/62VyZVpCPp — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı.

İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip oldu. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Stat: Education City

Hakemler: Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Bonfa

Fas: Bono, Hakimi, Mazraoui (Dk. 83 Attiyat), Aguerd (Dk. 85 Yamiq), Saiss, Amrabat, Ziyech, Ounahi (Dk. 120 Banoun), Amallah (Dk. 82 Cheddira), Boufal (Dk. 66 Ezzalzouli), Nesyri (Dk. 83 Sabiri).

İspanya: Simon, Alba (Dk. 98 Balde), Laporte, Busquets, Llorente, Gavi (Dk. 63 Soler), Asensio (Dk. 63 Morata), Torres (Dk. 76 Arthuer (Dk. 118 Sarabia)), Rodri, Pedri, Olmo (Dk. 98 Fati).

Sarı kartlar: Dk. 76 Laporte (İspanya), Dk. 90 Saiss (Fas)