İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK ülkeleri vatandaşlarının ve ikamet sahiplerinin Hayya kartına gerek olmaksızın Katar'a girebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "bu adımın, KİK ülkelerinin vatandaşlarına ve sakinlerine Dünya Kupası maçları ve etkinliklerinde atmosferin tadını çıkarma fırsatı sağlamak için atıldığı" ifade edildi.

Bakanlık, maçlara girmek isteyen taraftarları ise Hayya kart uygulaması üzerinden kayıt yaptırmaları konusunda uyardı.

2022 FIFA Dünya Kupası süresince Katar'a giriş vizesi niteliği de taşıyan Hayya kart uygulaması, maç biletine ek olarak stadyumlara giriş şartları arasında yer alıyor. Hayya kart sahipleri ayrıca ülkedeki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanıp Doha'daki FIFA Festivali etkinliklerine de katılabiliyor.

Katar, 3 Aralık'ta da Dünya Kupası maçlarına bilet alma zorunluluğu olmaksızın taraftarların ülkeye girişine müsaade edileceğini duyurmuştu. Bu açıklama öncesinde Katar'a girişlerde Hayya kart uygulamasının yanı sıra maç bileti alma zorunluluğu da aranıyordu.