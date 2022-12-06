Türk mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nun imzasını taşıyan Katara Camii'nde, yabancı ziyaretçileri avluda yükselen kuş yuvaları karşılıyor.

Caminin dış cephesini süsleyen mozaiklerin turkuaz ve mor renkleri, avluda ezan dinleyen ya da camiyi ziyaret etmek için uygun zamanı kollayan bazı futbolseverlerin üzerindeki formalara karışıyor.

Ziyaret için izin isteyen konuklar, caminin içini gezdikten sonra kafalarındaki sorulara yanıt bulmak için görevlilerle sohbet ediyor.

"Kuran'ın İspanyolca kopyasına sahibim ve onu okumaya açığım"

Caminin önünde karşılaştığımız Meksikalı Bravo Julio, İslam diniyle ilk kez ülkesinde tanıştığını belirtti.

"İlginç bir kültür. Meksika'da insanların çok farklı görüşleri var. Burada da ilginç insanlarla, caminin lideriyle görüştüm. Ülkeler değişiyor, ama günün sonunda aynı Tanrı'yla bağlantı kuruyoruz."

Daha önce Rusya'da da cami ziyaret ettiğini aktaran Julio, "Ama burada farklı bir enerji hissediyorum. Secde etmeyi öğreniyorum, 'Büyük Güçle' bağlantı kurmak için ilginç bir pratik." dedi.

Yeryüzündeki bütün inanışlara ilgi duyduğunu aktaran Julio, "Herhangi bir dine mensup olsaydım, Müslümanlığa ait bilgileri almaya açık olmazdım diye düşünüyorum. Kuran'ın İspanyolca kopyasına sahibim ve onu okumaya açığım." ifadelerini kullandı.

Birlikte çalıştığı Türk arkadaşı İslam'a ilgisini artırdı

Caminin dikkat çekici ziyaretçilerinden biri de Ukraynalı Andrii Vasyliev. Yolcu gemisinde çalışan ve Dünya Kupası için Katar'da bulunan Vasyliev, detaylarını bilmemesine rağmen camide yanındakine bakarak namaz kılıyor.

Vasyliev, Doha İslam Merkezi'ni de ziyaret ettiğini anlattı.

"Daha önce bunu yapmamıştım. Çünkü başka bir dinden olduğum için yapamayacağımı düşündüm. Bu kez çok ilginçti, çünkü yeni bir heyecan duydum. Yanımdakiyle aynı hareketleri yaparak namaz kılmaya çalıştım, çok keyif aldım."

Çalıştığı gemide Türk bir arkadaşının olduğunu paylaşan Vasyliev, aralarında geçen sohbetlerin ardından İslam dinine ve kültürüne ilgi duymaya başladığını kaydetti.

"Ahlakımız ve dinimiz hakkında bilgi almak istiyorlar"

Camide gönüllü olarak hizmet veren Katarlı Muhammed Al-Najjar ise İslam dininin emrettiği güzel ahlakı gösterdiklerini belirterek, "İnsanlara iyilikle davranıyoruz. Ziyaretçilerin olumlu bakışını hissettik. Bizim ahlakımız ve dinimiz hakkında bilgi almak istiyorlar." dedi.

Ziyaretçilerin en çok "Neden bu kadar cömertsiniz ve bize çok uzun süredir arkadaş gibi davranıyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini aktaran Al-Najjar, bu durumun İslam hakkında daha çok bilgi ve kitap istemelerine yol açtığını kaydetti.