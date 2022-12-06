Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında toplumla bütünleşme görevini yerine getiren Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında topluma yönelik faaliyetler yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü ile bünyesinde yer alan atlı tesislerde, 1 kapalı ve 5 açık manej alanları ile profesyonel binicilik eğitim hizmeti veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Tesislerde Atatürk Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü öğrencileri ile Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin yanında vatandaşlara da at biniciliği hizmeti sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Engellilere hipoterapi eğitimi

Tesis bünyesinde modern ve geleneksel biniciliğin yanı sıra atlı engel atlama, nalbantlık, atlı okçuluk ve cirit gibi eğitimler uzmanlar tarafından veriliyor. Ayrıca engelliler için de hipoterapi eğitimi hizmeti sunuluyor.

[Fotoğraf: AA]

Tesis koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Öztürk, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın katkılarıyla tesisin modern görünüme kavuştuğunu ve toplumla akademik biniciliğin bir araya gelmesinin sağlandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Öztürk, Erzurum halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade etti.

"Özellikle engelli bireyler için uzman eğitmenler tarafından verilen hipoterapi eğitimleri, halkımızın hizmetine sunuldu. Burada verilen binicilik eğitimleri 4 kurdan oluşuyor ve her kur 10 saatlik eğitimlerden oluşuyor. Her kurdan sonra eğitim alan kursiyerlere eğitim sertifikası veriliyor. Eğitimler uzman eller tarafından sağlıklı ve güvenilir bir ortamda gerçekleşiyor. Tesisimizin kafeterya bölümünde insanlar binicilik eğitimlerini izleyebiliyor. Böyle bir tesisin halka hizmet sunmasına olanak sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum."