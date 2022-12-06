Umut Bozok, Jackson Muleka ve Serdar Dursun. Geçen sezona damga vuran gol ayakları. Şimdi ise geçen sezonu mumla arıyorlar.

Kasımpaşa'da 20 golle taç giyen Bozok, Trabzonspor'da sadece 3 lig maçında 11'de yer aldı.

Gurbetçi oyuncu, yalnızca 3-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçında 90 dakika sahada kaldı. Umut Bozok, forma giydiği 388 dakikaya 2 gol sığdırdı.

Serdar Dursun

Fenerbahçeli Serdar Dursun da geçen senenin çok uzağında.

Önceki sezon 15 golle sarı lacivertli takımın en üretken ismi olan gurbetçi futbolcu, ligde sadece 6 maçta şans buldu. 31 yaşındaki santrafor, henüz ligde gol atma başarısı gösteremedi.

Jackson Muleka

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan bir başka isim de Beşiktaşlı Muleka.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla Lige damga vuran Demokratik Kongolu, yeni takımında yeteneklerini henüz sergileyemedi.

11 maçta forma giyen Muleka sadece 2 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki forvet, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Jackson Muleka Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 5 asiste imza atmıştı.