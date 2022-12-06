Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'te Valencia ve Alioski'den kötü haber
Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin sakatlıklarıyla sarsıldı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.
Ezgjan Alioski'de ise antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında ikinci derece zorlanma tespit edildi.
Alioski'nin, 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.
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