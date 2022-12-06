Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Raheem Sterling ailesi güvende olana kadar Katar'a geri dönmeyecek
Londra'daki evine ailesinin de bulunduğu sırada hırsızların girmesi sonrası İngiltere Milli Takımı'nın kampından ayrılarak ülkesine dönen Raheem Sterling, ailesi güvende olana kadar Katar'a geri dönmeyecek.
Raheem Sterling'in Londra'daki evine cumartesi gecesi eşi ve üç küçük çocuğu da evdeyken hırsız girdi. Bu olay üzerinde kadrodan çıkarılan Sterling, Katar'dan ayrılıp Londra'ya ailesinin yanına gitmişti.
The Sun'ın haberine göre İngiliz oyuncu, yakın çeresine ''Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil." dedi.
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate konuyla ilgili Senegal maçı sonrası "Bazen futbol hayattaki en önemli şey değildir. Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.
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