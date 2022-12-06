2022 Dünya Kupası’nda son 16 turunda son karşılaşma H Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz ile G Grubu’nun ikincisi İsviçre arasında oynandı.

Lusail Stadyumu’ndaki müsabakayı Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetti.

Portekiz ile İsviçre, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geldi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 17, 51 ile 67. dakikalarda Gonçalo Ramos, 33. dakikada Pepe, 55. dakikada Raphael Guerreiro ve 90+2. dakikada Rafael Leao kaydetti.

İsviçre'ye 3 gol atan Ramos, Katar 2022'de hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

[Fotoğraf: AA]

İsviçre'nin sayısı ise 58. dakikada Manuel Akanji'den geldi. Öte yandan İsviçre'de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, 54. dakikada Djibril Sow'un yerine oyuna dahil oldu.

Portekiz, çeyrek finalde İspanya'yı eleyen Fas ile karşılaşacak. Portekiz-Fas çeyrek final mücadelesi, 10 Aralık Cumartesi günü Thumama Stadı'nda oynanacak.

Portekiz, karşılaşmanın 17. dakikasında öne geçti. Joao Felix'ten aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Ramos, sol çaprazdan dar açıdan çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0.

İsviçre'nin gole yaklaştığı ilk pozisyon, 29. dakikada yaşandı. İsviçre'nin kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı frikik için topun başına Shaqiri geçti. Shaqiri'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Costa köşeye giden topu kornere çeldi.

GOOOLL!! GONÇALO RAMOS! İNANILMAZ BİR ŞUT, HARİKA BİR GOL!! pic.twitter.com/JtMvXJZbt4 — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

33. dakikada Portekiz farkı 2'ye yükseltti. Bruno Fernandes'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerine gelen topa Pepe yükseldi, kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 2-0.

İsviçre, 38. dakikada etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas içine gönderdiği sert top, kaleci Costa'nın müdahalesiyle yükseklik kazandı, Freuler altıpas önünde kafayı vurdu, kaleciyi geçen topu, çizgi önünde Dalot uzaklaştırdı.

GOOOLL!! PEPE! MÜKEMMEL YÜKSELDİ, HARİKA VURDU, FARKI İKİYE ÇIKARDI... pic.twitter.com/nj4n5BSfc8 — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

Portekiz'in ilk yarıdaki etkili ismi Ramos, 43. dakikada İsviçre kalesini bir kez daha yokladı. Savunma arkasına atılan topla İsviçre ceza sahasında buluşan Ramos'un yerden şutunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.

İsviçre'nin Türk asıllı oyuncusu Eray Cömert, ikinci yarının başında Schar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Portekiz, ikinci yarıya da golle başladı. Golün adı yine Ramos'tu. 51. dakikada sağ kanattaki Dalot'un ön direğe yerden gönderdiği topa Ramos kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0.

GOOOLL!! GONÇALO RAMOS YİNE SAHNEDE!! PORTEKİZ FARKI AÇIYOR... pic.twitter.com/Wul4xbZzkx — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

Portekiz 4. golü için de çok beklemedi. 55. dakikada Joao Felix, Ramos'a pasını attı, Ramos ceza sahasına hareketlenen Guerreiro'nun önüne pasını yolladı. Guerreiro ayak içiyle yaptığı vuruşla topu Sommer'in üzerinden ağlara gönderdi. 4-0.

RAPHAEL GUERREIRO!! PORTEKİZ'DEN MÜKEMMEL BİR HÜCUM ORGANİZASYONU... pic.twitter.com/vuurfADdtj — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

İsviçre, 58. dakikada farkı 3'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direğe seken topu Akanji yakın mesafeden ağlara yolladı. 4-1.

AKANJI ATTI, İSVİÇRE FARKI ÜÇE DÜŞÜRDÜ... pic.twitter.com/1xRl0tLmxr — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

Ramos, 67. dakikada hat-trick yaptı. Joao Felix'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ramos, kaleci Sommer'in üzerinden topu aşırtarak fileleri havalandırdı. 5-1.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 74. dakikada Joao Felix'in yerine oyuna dahil oldu. Ronaldo, oyuna girerken tribünlerden büyük destek aldı.

GOOOLL!! HAT TRICK GELDİ GONÇALO RAMOS!! MÜTHİŞ BİR PERFORMANS... pic.twitter.com/zVrn1L3kji — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

Lusail Stadı'nda perdeyi kapatan isim ise Leao oldu. 87. dakikada oyuna dahil olan Leao, 90+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına girdi, açısını düzeltip ters köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-1.

RAFAEL LEAO!! O NASIL GOL ÖYLE? SOMMER ÇARESİZ... pic.twitter.com/t9sWRNSZSj — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

Pepe Dünya Kupası'nın en yaşlı ikinci golcüsü oldu

Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe, İsviçre'ye attığı golle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü oldu.

Doğumunun üzerinden 39 yıl 238 gün geçen Pepe, 42 yıl 39 günlükken fileleri havalandıran Roger Milla'dan sonra Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu unvanını elde etti.

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Lusail

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez.

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Fernandes (Dk. 87 Leao), Silva (Dk. 81 Neves), Carvalho, Otavio (Dk. 74 Ferreira), Felix (Dk. 73 Ronaldo), Ramos (Dk. 74 Horta).

İsviçre: Sommer, Akanji, Rodriguez, Schar (Dk. 46 Eray Cömert), Fernandes, Freuler (Dk. 54 Zakaria), Xhaka, Sow (Dk. 54 Seferovic), Shaqiri, Embolo (Dk. 89 Jasari), Vargas (Dk. 66 Okafor).

Goller: Dk. 17, 51 ve 67 Ramos, Dk. 33 Pepe, Dk. 55 Guerreiro, Dk. 90+2 Leao (Portekiz), Dk. 58 Akanji (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 43 Schar, Dk.59 Eray Cömert (İsviçre)