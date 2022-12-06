Galatasaray, hazırlık maçında İspanyol ekibi Villareal'i ağırladı. Konuk ekip, sahadan 4- 3 galip ayrıldı.

GOL - 22. dakikada Villlarreal 1-0 öne geçti. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Coquelin'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

GOL - 28. dakikada Villarreal skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mojica'nın şutunda meşin yuvarlak barajı geçerek filelere gitti.

GOL - 32. dakikada İspanyol ekibinin üçüncü golü geldi. Coquelin'in kendi yarı alanından attığı pas sonrası ceza sahasına yönelen Mojica, düzgün bir vuruşla golünü attı. 0-3

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 42. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Sol taraftan Yusuf Demir'in kullandığı köşe vuruşunda Gomis, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara gönderdi. 1-3

GOL - 44. dakikada Villarreal dördüncü golünü buldu. Ceza sahasından paslaşarak çıkmaya çalışan Galatasaray'da Van Aanholt'un hatalı geri pasında araya giren Mojica, kaleci Okan'dan önce topu kaparak takım arkadaşına aktardı, Pascual meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-4

Karşılaşmanın ilk yarısı, İspanya temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

54. dakikada Boey'in sağ taraftan yerden sert ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mata'nın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 58. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Özgür Baran Aksaka'nın ortaladığı topa Abdülkerim Bardakcı kafayla vurarak filelere gönderdi. 2-4

GOL - 90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Caner Doğan'a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Baran Demiroğlu, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi. 3-4.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Nef

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Okan Kocuk, Boey (Dk. 89 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram (Dk. 89 Ali Yeşilyurt), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 73 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 46 Özgür Baran Aksaka), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 86 Efe Akman), Yusuf Demir (Dk. 86 Almazbekov), Mata (Dk. 73 Caner Doğan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Baran Demiroğlu), Gomis (Dk. 46 Yunus Akgün-Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu)

Villarreal: Reina (Dk. 78 Gianni), Mandi, Femenia (Dk. 57 De La Fuente), Cuenca (Dk. 46 Albiol), Mojica, Morlanes (Dk. 46 Parejo), Coquelin (Dk. 46 Capoue), Trigueros (Dk. 46 Collado), Chukwueze (Dk. 78 Quintero), Baena (Dk. 78 Iosifov), Pascual (Dk. 57 Moreno)

Goller: Dk. 22 Coquelin, Dk. 28 ve 32 Mojica, Dk. 44 Pascual (Villarreal), Dk. 42 Gomis, Dk. 58 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+4 Baran Demiroğlu (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 70 Baena, Dk. 80 Capoue ve Parejo (Villarreal), Dk. 80 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 85 Metehan Baltacı (Galatasaray)

Quique Setien: Maçın başlarında baskıdan dolayı biraz zorluk yaşadık

Villarreal'de teknik direktör Quique Setien, Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Maçın başlarında baskıdan dolayı biraz zorluk yaşadık. Ardından ileriye atılan toplarla biraz rahatlama yaşadık. Ardından başarılı olduk. Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadık. İki takımı da daha öncesinden tanıyorduk. Bu iki maçın da zor olacağını biliyorduk. İki takım da bizi zorladı."

Setien, Galatasaray'dan hangi oyuncuları beğendiği yönündeki bir soruya yanıt verdi.

"Kendi oyuncularımdan çok memnunum. Dünya Kupası dönemindeyiz ve çok iyi isimlerin Dünya Kupası'nda olduğunu biliyorum. Çok iyi isimler var ancak bir isim söylemeye çekiniyorum."

İspanyol teknik adam, İspanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a elenmesine de değindi.

"Sonuçtan üzgünüm. Futbol dilekle değil gerçekle sonuç gösteriyor. İspanya'nın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama bu tarz turnuvalarda penaltılarla elenmek üzücü oluyor. Bu turnuvada İspanya ve Japonya'yı iyi görmüştüm. Umarım bundan sonraki turnuvalarda daha iyi oluruz."​​​​​​​