İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini buldu.

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylece bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi teknik direktör ödülünü ise Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp elde etti. Alman çalıştırıcı, bu ödülü iki kez kazanan ilk teknik direktör unvanının sahibi oldu.

Tottenham'da forma giyen Güney Koreli Heung-min Son'un, lig maçında Burnley'in ağlarını sarstığı gol ise 2020 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü.

En iyi taraftar ödülü, Brezilya ekibi Sport Club do Recife'nin evinde oynadığı maçları izlemek için 60 kilometre yürüyen Marivaldo Francisco da Silva'ya verildi.

2020 yılının en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle:

Yılın en iyi erkek 11'i

Allison Becker, Trent-Alexander Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.

FIFPRO En iyi kadın 11'i

C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe.

En iyi erkek futbolcu

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze (Manchester City)

En iyi erkek kaleci

Manuel Neuer (Bayern Münih)

En iyi kadın kaleci

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

En iyi erkek teknik direktör

Jürgen Klopp (Liverpool)

En iyi kadın teknik direktör

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA Puskas Ödülü

Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)

FIFA Fair Play Ödülü

FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi maç sırasında yaptığı ilk yardım müdahalesiyle rakibinin hayatını kurtaran Mattia Agnese oldu.

Yılın taraftar ödülü

Marivaldo Francisco da Silva (Brezilya)