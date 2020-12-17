2020 FIFA En İyiler Ödülleri belli oldu
FIFA tarafından düzenlenen En İyiler (The Best) ödülleri sahiplerini buldu. Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, FIFA tarafından erkeklerde yılın en iyi oyuncusu seçildi.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini buldu.
Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylece bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.
En iyi teknik direktör ödülünü ise Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp elde etti. Alman çalıştırıcı, bu ödülü iki kez kazanan ilk teknik direktör unvanının sahibi oldu.
Tottenham'da forma giyen Güney Koreli Heung-min Son'un, lig maçında Burnley'in ağlarını sarstığı gol ise 2020 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü.
En iyi taraftar ödülü, Brezilya ekibi Sport Club do Recife'nin evinde oynadığı maçları izlemek için 60 kilometre yürüyen Marivaldo Francisco da Silva'ya verildi.
2020 yılının en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle:
Yılın en iyi erkek 11'i
Allison Becker, Trent-Alexander Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.
FIFPRO En iyi kadın 11'i
C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe.
En iyi erkek futbolcu
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
En iyi kadın futbolcu
Lucy Bronze (Manchester City)
En iyi erkek kaleci
Manuel Neuer (Bayern Münih)
En iyi kadın kaleci
Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)
En iyi erkek teknik direktör
Jürgen Klopp (Liverpool)
En iyi kadın teknik direktör
Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)
FIFA Puskas Ödülü
Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)
FIFA 2020 Puskas Ödülü Tottenham'lı Heung-min Son'a verildi. https://t.co/e0mYAnkpgW— TRT HABER (@trthaber) December 17, 2020
FIFA Fair Play Ödülü
FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi maç sırasında yaptığı ilk yardım müdahalesiyle rakibinin hayatını kurtaran Mattia Agnese oldu.
Yılın taraftar ödülü
Marivaldo Francisco da Silva (Brezilya)
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