UEFA, 55 ülke federasyonunun onayı ile EURO 2020’yi, 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e erteledi.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran’da karşı karşıya gelecekti.

Norveç Futbol Federasyonu da duyurdu

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu.

Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.