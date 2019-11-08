Spor

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı aday kadrosu açıklandı

08 Kasım 2019 Cuma 16:21 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 16:45

Fransa ile 15 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşılaşacak 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.