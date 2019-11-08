Sezona çok iyi bir giriş yapan İzmir ekibi, bu hafta son sıradaki Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir'i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Phoenix Brüksel'i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.

Kaynak: DHA