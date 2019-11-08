UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4'üncü hafta mücadeleleri sona erdi. Türkiye'yi temsil eden 4 takım da haftayı deplasmanda geçirirken tek galibiyet Avusturya deplasmanında Wolfsberger'i 3-0 ile geçen Başakşehir'den geldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla grup liderliğine yükselmeyi başardı.

Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından Trabzonspor ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmazken Medipol Başakşehir elde ettiği galibiyetle grup liderliğine yükseldi.

Süper Lig'i şampiyon bitiren takımın önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplara kalamamama tehlikesinin olduğu bu periyotta, temsilcilerimizin kazandırdığı puanlar büyük önem arz ederken, Başakşehir bu alanda dikkat çekiyor.

16 maçtaki 2 galibiyet de Başakşehir'den

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden dört takım, toplamda oynadıkları 16 maçta sadece 2 galibiyet elde ederken, bu galibiyetlerin altına Başakşehir imzasını attı.

Kaynak: DHA