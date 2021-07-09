Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 Yaş Altı Kız Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak
Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Rusya, ABD ve Tayland ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar şampiyonadaki ilk mücadelesinde bugün TSİ 16.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.
20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızın Dünya Şampiyonası’ndaki maç programı şöyle:
10 Temmuz Cumartesi:
TSİ 19.30 Türkiye-Rusya
11 Temmuz Pazar:
TSİ 19.30 ABD-Türkiye
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