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Spor
AA 13.07.2023 12:40

20 Yaş Altı Basketbol Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

2023 Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak 20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, zorlu rakiplerin bulunduğu grubunda yoluna devam etmek için hazırlıklarını yoğun çalışma temposuyla sürdürüyor.

20 Yaş Altı Basketbol Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Litvanya'da 29 Temmuz-6 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada D Grubu'nda İtalya, Belçika ve Letonya'ya karşı mücadele edecek milliler, Kocaeli'de başantrenör Kadir Mert Oktay yönetimindeki kampta çalışıyor.

Başantrenör Oktay, yaklaşık bir aydır hazırlık döneminde olduklarını, ilk olarak fiziksel, şu anda da teknik ve taktik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Geçen hafta Karadağ ile oynanan hazırlık maçının kendilerine çok şey kattığına değinen Oktay, bu maçtan dersler çıkardıklarını ve eksikleri daha iyi gördüklerini ifade etti.

Oktay, Litvanya'daki turnuvaya kadar 4-5 hazırlık maçı daha yapmayı planladıklarını aktardı.

"Çok karakterli ve çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Çocuklar enerjilerinden, güçlerinden hiçbir zaman fedakarlık yapmıyorlar. Gayet güzel gidiyoruz. Teknik ekibimiz de fedakarlık yapıyor. Oyuncularla birebir ilgileniyoruz."

20 Yaş Altı Basketbol Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Sakatlığı bulunan basketbolcuların iyileştiğine değinen Oktay, 18 Yaş Altı Milli Takımı'ndan 2 oyuncunun dahil olmasıyla 16 kişiyle çalışmaları devam ettireceklerini kaydetti.

Oktay, sakatlık yaşanmadığı takdirde turnuvaya kadar bu kadroyla devam etmeyi planladıklarını anlattı.

"Ümit milli takım jenerasyonu A milli takımdan sonra gelen jenerasyon, tüm ülkelerin 20 yaş altındaki en iyi oyuncuları orada olacak. Grubumuzdaki takımlarla ilgili çalışmaya başladık. Hedefimiz grubu birinci bitirip çapraz grubumuz C'nin sonuncusuyla eşleşmek. En önemli maçımız da o olacak. Onu kazandığımızda ilk 8 içerisinde yer alacağız."

Grup maçlarının ardından enerjiyi yükseltip bir maç daha kazanmayı istediklerini dile getiren Oktay, "Madalya maçına çıkmak istiyoruz. Turnuvadaki hedefimiz ilk 3 arasında yer alarak madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

20 Yaş Altı Basketbol Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Selin Rachel Gül: Çok motive ve hazırız

Milli basketbolcu Selin Rachel Gül de özverili ve yoğun hazırlık dönemi geçirdiklerini, 6 yıldır aynı jenerasyon olarak mücadele ettiklerini dile getirdi.

Takımda herkesin birbirini çok iyi tanıdığına dikkati çeken Gül, "Birbirimizi nasıl ayağa kaldıracağımızı ve motive edeceğimizi çok iyi biliyoruz. O yüzden burada çok sıkı aile ortamı var. Çok motive ve hazırız." dedi.

Gül, hedeflerinin madalya olduğunu vurguladı.

"Daha önce en dibi de gördük en yukarıyı da gördük. O yüzden bu sene en iyi şekilde hazırlanıp madalya kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki en büyük hedefimiz bu."

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