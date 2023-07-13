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Spor
AA 13.07.2023 12:25

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Ukrayna ve Polonya erkek milli takımları arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
[Fotograf: AA]

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Ukrayna, ilk seti 25-16 kazandı.

Mücadeledeki üstün oyununu sürdüren ve ikinci seti 25-14 alan Ukrayna, durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Ukrayna, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, başkan vekili Yakup Ümit Kihtir, voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, milli takım başantrenörü Osman Çarkçı, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun ile sporseverler izledi.

Şampiyonada bugün saat 12.00'de İtalya ile Fransa erkek milli takımları, saat 14.00'te İtalya ile Fransa ve saat 16.00'da Ukrayna ile Polonya kadın milli takımları karşılaşacak.

Organizasyonun açılış seremonisi ise saat 18.00'de yapılacak. Seremoninin ardından saat 19.00'da Türkiye ile Bulgaristan erkek milli takımları karşı karşıya gelecek.

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