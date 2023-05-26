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Spor
AA 26.05.2023 18:06

2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi

Şırnak'ta düzenlenen ve 7 ülkeden 66 sporcunun katıldığı "2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda tek erkek ve kızlarda final karşılaşmaları yapıldı.

Tek erkeklerde birinciliği Çağan Çetin, tek kızlarda ise Ayşe Bal elde etti.

Çift erkeklerde Kerem Genç-Yağız Yıldız, kızlarda ise Ayşe Bal-Ela Düzovalılar birinci oldu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve protokol üyeleri, final maçlarını takip etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, artık Gabar ve Cudi Dağı'nın, bölgenin terörle değil sporla ve petrolle anıldığını söyledi.

Bilgin, bu yıl ikincisini düzenledikleri Cudi Cup'ın ismini gelecek yıl Cudi-Gabar Cup olarak değiştireceklerini belirtti.

"Biz Cudi ve Gabar Dağı'nın bu verimliliğini, bereketini spordaki kardeşlikle bir araya getirerek ilimizin ve ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü daha da artırıyoruz. Özellikle bu turnuvanın ete kemiğe bürünmesinde emeği olan bizden önceki tüm yöneticilere hem şahsım hem ilim hem devletin adına şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Yarka ise kentin artık ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, belediye olarak bu tür etkinlikleri desteklediklerini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar:

"Önümüzdeki hafta 1-4 Haziran'da 12 üniversitenin katılacağı üniversiteler arası tenis bölge şampiyonasına ev sahipliği yapacağız."

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

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