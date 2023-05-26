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Spor
AA 26.05.2023 16:40

Voleybolda A milli takımların maç programı belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının grup aşamasındaki maç programları belli oldu.

Voleybolda A milli takımların maç programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Takımı, karşılaşmalarını 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya’da oynayacak.

Filenin Sultanları, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Milli takımın maç programı TSİ şu şekilde:

16 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül Pazar: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

Filenin Efeleri de eleme maçlarını Japonya'da yapacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı da karşılaşmalarını 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yine Japonya’da oynayacak.

B Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Olimpiyat elemelerinde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Efeleri’nin maç programı TSİ şöyle:

30 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar: 04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı: 10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba: 13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma: 04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi: 04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar: 07.00 Türkiye-Tunus

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