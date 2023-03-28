Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde Antalya Cimnastik Salonu'nda yapılacak organizasyona 65 ülkeden 286 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Ahmet Burak Ekici, Alperen Ege Avcı, Altan Doğan ve Volkan Arda Hamarat, kadınlarda Beren Bay, Feyza Selen Gürener, Naz Aktürk ve Zeynep Kurtuluş temsil edecek.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finalleri yapılacak.

Şampiyonaya 65 ülkeden 248 sporcu katılacak

Antalya Cimnastik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan FIG Başkanı Morinari Watanabe, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, böyle bir felaketin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Watanabe, şampiyonada depreme yönelik bir farkındalık oluşturacaklarını dile getirdi.

"Organizasyona çok fazla ülke katılıyor, depremden etkilenen ülkelerle birlik olmak istedik. Organizasyon boyunca Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için cimnastik ailesi ve sporcularımızla hazırladığımız bandajları takacağız."

[Fotoğraf: AA / FIG Başkanı Morinari Watanabe]

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çelen, şampiyonanın ilkinin Macaristan'da düzenlendiğini aktardı.

"Türkiye'de son yıllarda cimnastik branşı çok ciddi gelişim gösterdi. Artık Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda madalyalar alıyoruz. Bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. O nedenle gençlerin yarışmaları bizler için çok önemli."

Antalya'nın da spor organizasyonları için ideal kent olduğunu dile getiren Çelen, Antalya'ya ulusal ve uluslararası yarışmalar için daha fazla gelmek istediklerini kaydetti.

Kentteki altyapının, tesislerin de organizasyonlar için uygun olduğunu ifade eden Çelen, "Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA / Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen]

Artistik Cimnastik Erkek Sporcu Temsilcisi Aljaz Pegan da şampiyonanın genç sporcular için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Milli sporcu Beren Bay, şampiyona öncesi kamp sürecini oldukça verimli geçirdiklerini kaydetti. Yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Beren Bay, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Beren Bay, diğer sporculara da başarılar diledi.

Şampiyonaya, Türkiye'den 4'er erkek ve kadın milli sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ahmet Burak Ekici, Alperen Ege Avcı, Altan Doğan ve Volkan Arda Hamarat, kadınlarda Beren Bay, Feyza Selen Gürener, Naz Aktürk ve Zeynep Kurtuluş temsil edecek. Şampiyona, 2 Nisan'da sona erecek.