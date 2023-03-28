Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de oryantiring heyecanı yaşanacak
[Fotograf: AA]
Uluslararası Kapadokya Bisikletle Oryantiring Kupası ve Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 29 Mart Çarşamba günü Nevşehir'de başlayacak.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde Ürgüp, Göreme ve Avanos'ta gerçekleştirilecek organizasyonlara Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Macaristan, Litvanya, Portekiz, Slovenya ve İngiltere'den takımlar halinde toplam 103 sporcu katılacak.
Sporcular, hem kıyasıya mücadele edecek hem de Türkiye'nin doğal güzellikler bölgesi Kapadokya'yı görme fırsatı yakalayacak.
Etiketler: Nevşehir
Son Haberler
- 16:58
- 16:59
- 16:58
- 17:22
- 17:01
Sıradaki Haber
40 ülke FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvalarında mücadele edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz