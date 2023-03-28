Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde Ürgüp, Göreme ve Avanos'ta gerçekleştirilecek organizasyonlara Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Macaristan, Litvanya, Portekiz, Slovenya ve İngiltere'den takımlar halinde toplam 103 sporcu katılacak.

Sporcular, hem kıyasıya mücadele edecek hem de Türkiye'nin doğal güzellikler bölgesi Kapadokya'yı görme fırsatı yakalayacak.