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Spor
AA 18.11.2023 19:29

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Belarus'u mağlup etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup ikinci maçında, Belarus'u 3-1 yendi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Belarus'u mağlup etti
[Fotograf: AA]

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılar 18. ve 33. dakikada Semih Kılıçsoy ve 57. dakikada Furkan Yöntem'in attığı gollerle maçı 3-1 önde tamamladı.

Belarus'un tek golünü ise 44. dakikada Timofey Martynov kaydetti. Milli takımdan Efe Sarıkaya, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer maçta Yunanistan, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Litvanya'yı 3-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.

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