Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü

Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda başlayan yürüyüşe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonsporlu taraftar grupları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Kahramanmaraş Caddesi boyunca yürüdükten sonra Uzun sokağa çıkarak buradan devam etti. Yürüyüş boyunca İsrail aleyhinde sloganlar atıldı. Yürüyüş, kalabalığın yeniden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda dönmesiyle son buldu.

[Fotoğraf: İHA]

"Bir soykırım ile karşı karşıyayız"

Yürüyüş öncesi konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Artık hukuki tanımıyla da beraber bir soykırım ile karşı karşıyayız. Batı medeniyetlerinin çöktüğü, bütün insanlığın hukukunu korumakla mükellef olan Birleşmiş Milletler'in yerle yeksan olduğu, artık işlevsiz hale geldiği, gücün hak ile galebe çaldığı bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda hayat hakkı olan Filistin'deki kardeşlerimiz maalesef katlediliyor. Esasında insanlık katlediliyor. Gücün hakka galebe çaldığı bir dünya istemiyoruz. Bundan sonra Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması artık şart olmuştur. Gururumuz Trabzonspor'umuzun taraftar dernekleri burada. Katkı sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve bir kez daha bu soykırımın sona ermesini istiyorum." dedi.

Trabzonspor taraftar dernekleri adına konuşan Adem Söğüt ise, "Bugün burada katil İsrail'in, Filistin'deki insanlara yapmış olduğu zulme karşı hep birlikte birlik yürüyüşü yapıyoruz. Katil İsrail yaptığın zulüm yanına kalmayacak. Biz de Trabzonlular olarak buna bir tepki vermek için buradayız. İnşallah buradan sesimiz yükselir ve tüm dünyaya yayılır." diye konuştu.