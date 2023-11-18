Galatasaray'ın vazgeçilmez 4 ismi

Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa'da 22 resmi maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 4 futbolcu istikrarlı görüntüsüyle ön plana çıktı.

Sacha Boey ve Fernando Muslera

Sacha Boey ve Fernando Muslera, Galatasaray'ın oynadığı 22 maçın tamamında 11'de yer aldı. Sacha Boey tüm maçlarda 90 dakika forma giyerken, toplamda 1980 dakika sahada kaldı.

Kaptan Muslera ise toplamda 1950 dakika süre buldu. Uruguaylı file bekçisi yalnızca, sakatlanarak oyundan çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakika görev aldı.

Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu

Abdülkerim Bardakcı da tüm resmi maçlarda görev alan oyunculardan biri oldu.

Milli futbolcu, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 mücadeleye 11'de başladı.

Abdülkerim, tüm kulvarlarda 1827 dakika süre aldı.

Tecrübeli savunmacı, Avrupa'da Olimpija Ljubljana, ligde ise MKE Ankaragücü karşısında ikinci devrede oyuna girdi.

Kerem Aktürkoğlu da bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Kerem, 22 maçın tamamında sarı kırmızılı formayı giyerken, bu karşılaşmaların 21'inde 11'de görev yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, yalnızca ligdeki RAMS Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Bu süreçte 5 gol 6 asistlik skor katkısı veren Kerem, 1735 dakika sahada kaldı.