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Spor
TRT SPOR 18.11.2023 17:36

Daum Berlin'de A Milli Takımı ziyaret etti

Türkiye’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, Bursaspor’da da bir dönem görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum, A Milli Takımı Berlin’de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Daum Berlin'de A Milli Takımı ziyaret etti

Türkiye’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, Bursaspor’da da bir dönem görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum, A Milli Takımı Berlin’de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Daum, daha sonra A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Montella, görüşme sonunda Daum’a millî futbolcularımızın imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.

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