Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 18.11.2023 17:59

Ergin Ataman'dan tarihi başarı

Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Virtus Bologna’yı 90-76 yenmeyi başardı. THY Avrupa Ligin'deki 200'üncü galibiyetini elde eden Ataman, bunu başaran 6'ıncı koç oldu.

Ergin Ataman'dan tarihi başarı
[Fotograf: AA]

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde çift maç haftası sona erdi. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Virtus Bologna’yı ağırladığı maçı 90-76’lık skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, Euroleague’deki üst üste üçüncü maçını kazandı.

Ancak bu galibiyetin değeri Ataman için bundan çok daha fazlası.

200. kez galibiyet sevinci

Başarılı koç, Avrupa Ligi kariyerinde 200'üncü kez galibiyet sevinci yaşayarak önemli bir barajı geride bıraktı.

Ataman; Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Xavi Pascual, Pablo Laso ve Dimitris Itoudis’in ardından 200 galibiyeti aşan altıncı koç oldu.

Başarılı Koç, 200 galibiyete Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climmamio Bologna, Galatasaray, Anadolu Efes ve Panathinaikos başında kazandığı maçlarla ulaştı.

"Çok gururluyum"

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Ataman, bu başarıya değindi.

Kazandığımız için mutluyum diyen Ergin Ataman, “Bu sezonki en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Avrupa Ligi'ndeki 200. galibiyetim böylesine güzel bir basketbolla geldiği için çok gururluyum." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi sosyal medya hesabı da tecrübeli çalıştırıcının aldığı 200'üncü galibiyet için tebrik mesajı yayınladı.

Ergin Ataman, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile harika bir sezon geçiriyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ise 5'te 5 yaparak namağlup lider konumda bulunuyor. 

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Galatasaray'ın vazgeçilmez 4 ismi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Aydın'daki asansör kazasına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
19:14
Bakan Uraloğlu: Gaziantep'i 2028'e girmeden yüksek hızlı trenle buluşturmayı hedefliyoruz
19:09
Filistin: İsrail ile ABD'nin saldırıları durdurmaktan başka seçeneği yok
19:05
Ankara'da yollar göle döndü
18:46
Bursa'da midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
18:16
Starship'in test uçuşunun 8'inci dakikasında roketle bağlantı kesildi
Almanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
Almanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
FOTO FOKUS
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ