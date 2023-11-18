Ergin Ataman'dan tarihi başarı

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde çift maç haftası sona erdi. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Virtus Bologna’yı ağırladığı maçı 90-76’lık skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, Euroleague’deki üst üste üçüncü maçını kazandı.

Ancak bu galibiyetin değeri Ataman için bundan çok daha fazlası.

200. kez galibiyet sevinci

Başarılı koç, Avrupa Ligi kariyerinde 200'üncü kez galibiyet sevinci yaşayarak önemli bir barajı geride bıraktı.

Ataman; Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Xavi Pascual, Pablo Laso ve Dimitris Itoudis’in ardından 200 galibiyeti aşan altıncı koç oldu.

Başarılı Koç, 200 galibiyete Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climmamio Bologna, Galatasaray, Anadolu Efes ve Panathinaikos başında kazandığı maçlarla ulaştı.

"Çok gururluyum"

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Ataman, bu başarıya değindi.

Kazandığımız için mutluyum diyen Ergin Ataman, “Bu sezonki en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Avrupa Ligi'ndeki 200. galibiyetim böylesine güzel bir basketbolla geldiği için çok gururluyum." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi sosyal medya hesabı da tecrübeli çalıştırıcının aldığı 200'üncü galibiyet için tebrik mesajı yayınladı.

Ergin Ataman, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile harika bir sezon geçiriyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ise 5'te 5 yaparak namağlup lider konumda bulunuyor.