56. TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından 56’cısı düzenlenen UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası’nın sahibi Ankaragücü oldu.
MKE Ankaragücü: Bahadırhan Güngördü (Gikiewicz, dk. 46), Atakan Çankaya (Enes Tepecik, dk. 65), Radakoviç (Alperen Kuyubaşı dk. 46), Mert Çetin (İbrahim Yılmaz Çiçek dk. 83), Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Pedrinho dk. 65), Cem Türkmen (Djokanovic dk. 46), Astanakulov (Yusuf Eren Göktaş dk. 83), Efkan Bekiroğlu (Hanousek dk. 65), Cephas (Umut Tarhan dk. 83), Bajic (Macheda dk. 46)
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir (Atalay Gökçe dk. 46), Uğur Akdemir (Muhammet Himmet Ertürk dk. 46), Alperen Babacan (Erdal Öztürk dk. 46), Musa Çağıran (Nzaba dk. 46), Yiğit Efe Demir (Eralp Aydın dk. 46), Özgür Çek (Akabueze dk. 46), Enes Keskin (Miraç Asiltekin dk. 46), Ensar Kemaloğlu (Arda Çağan Çelik dk. 46), Kayode (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 46), Oltan Karakullukçu (Fırat Turgayoğlu dk. 65) (Ertuğrul Sandıkçı dk.76), Yatabare (Melih Bostan dk. 46)
Goller: Atakan Çankaya (dk. 15), Efkan Bekiroğlu (dk.23) (Ankaragücü)