17 yaşındaki Tekvandocu Azra milli takımla ilk kez tatamiye çıkacak
Kırklareli'de 9 yıl önce tekvandoya başlayan 17 yaşındaki Azra Yağmur Demir, ilk kez katılacağı Balkan Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.
Azra Yağmur Demir, 26-31 Mayıs'ta Muğla'da gerçekleştirilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda, 68 kilogram bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı.
Milli takıma seçilen Demir, 3-4 Aralık tarihlerinde Arnavutluk'ta yapılacak Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.
Türkiye'yi temsil edecek Demir, kürsüde yer almak için Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda haftanın üç günü çalışmalarını sürdürüyor.
"Severek yapıyorum, mutlu oluyorum"
Demir, milli takım formasıyla Tekvando Balkan Şampiyonası'na katılacağından dolayı heyecanlı olduğunu anlattı.
Hem spor olması hem de sağlık amacıyla 9 yıl önce tekvandoya başladığını ifade eden Demir, kendisini geliştirip müsabakalara katılmaya başlayınca hedefler belirlediğini vurguladı.
Demir, Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmayı amaçladığını ifade etti. Demir, milli takım forması giymenin ayrı bir gurur olduğunu dile getirdi.
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