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15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası Bursa'da yapılacak
Türkiye Karate Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 10-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kata Şampiyonası düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, Bursa'nın ev sahipliğindeki şampiyonanın, koronavirüs salgını nedeniyle sadece kata dalında gerçekleştirileceği belirtildi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek. 15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası'na Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak."
Etiketler: Türkiye Karate Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası bursaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 18:17
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