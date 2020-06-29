Dünyayı sarsan koronavirüs salgını bu yılki organizasyonlar kadar gelecek sene yapılacak organizasyonları da etkiliyor.

2021 yılına ertelenen Olimpiyat Oyunları'nda erkekler yol bisikleti yarışı 25 temmuzda koşulacak. Bu tarih Fransa Bisiklet Turu'nun final etabıyla çakışıyor.

Tur organizasyon yetkilisi ASO firması, 2, 3 ve 4 Temmuz'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başlayacağı açıklanan Fransa Turu'nun açılıştaki 3 etabını 25 -26 ve 27 Haziran'a çekmek istiyor.

Bu kez de Kopenhag'da 28 Haziran'da oynanacak Avrupa Futbol şampiyonası'nın son 16 turu maçı yerel yönetimi zorlayacak gibi gözüküyor.

Organizatörleri rahatlatan açıklama Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen'den geldi ve "Her ikisi içinde yerimiz var" dedi.

Başkan Jensen "Futbolu da bisikleti de çok özledik. böyle iki büyük organizasyona ev sahipliği yaparak unutulmaz bir 2021 yılı yazı geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamada Fransa Turu yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğü, tarihle ilgili resmi açıklamanın kısa bir süre sonra yapılacağı belirtildi. .

Kopenhag, Fransa Turu'nun açılış etapları için dört yıl önce başvuruda bulunmuş bu istek geçen sene onaylanmıştı.