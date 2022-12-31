Türk sporuna damga vuran efsanelerden olan Can Bartu'nun ismi, gösterdiği performans ve sporcu kimliğiyle 1960'lı yıllardan günümüze kadar birçok çocuğa aileleri tarafından verildi.

Bu isimlerden birisi de henüz 14 yaşında olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transferi için anlaşılan ve Gençlerbirliği'nin futbolcu fabrikasından çıkan Can Bartu Çığır.

İki kulübün arasında anlaştığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe'ye imza atacak Can Bartu Çığır, kariyerinin ilk röportajını da verdi.

Fenerbahçe'ye transferi için anlaşmaya varılan Gençlerbirliği'nin 14 yaşındaki futbolcusu Can Bartu Çığır, Türk sporunun efsane ismi "Sinyor" lakaplı Can Bartu gibi "iz" bırakmak istiyor. pic.twitter.com/FHkUNpHqg0 — TRT Spor (@trtspor) December 31, 2022

Genç futbolcu, asıl mevkisi sol bek olan, sol kanat ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

"İsmim tabii ki Fenerbahçeli Can Bartu'dan geliyor. Adım rahmetli amcamın isteğiyle koyulmuş. Amcam, çok büyük bir Can Bartu hayranıymış. Babam da benim adımı bu yüzden Can Bartu koymuş, annem de çok desteklemiş. Adımı en güzel şekilde temsil etmek ve Türk futbol tarihine bir Can Bartu ismi daha yazdırmak istiyorum."

Can Bartu, amcasının genç yaşta vefat ettiğini belirtti.

"Amcamı görmek bana nasip olmadı. Umarım beni bir yerlerden izliyordur. Can Bartu hayranlığıyla ismim onun sayesinde koyuldu. Mekanı cennet olsun tüm ailemi gururlandırmak istiyorum."

Can Bartu gibi hem futbol hem basketbol oynuyor

Başkent ekibinin Türk futboluna armağan ettiği yeni isimlerden birisi olma yolunda ilerleyen 14 yaşındaki sporcu, Can Bartu'nun hayatını her yönüyle örnek alıyor.

Can Bartu, efsane ismin hem futbol hem de basketbola olan ilgisini araştırınca öğrendiğini vurguladı.

"Futbola 9 yaşında başladım. Futboldan önce başta basketbol olmak üzere tüm sporlara da ilgi duyuyordum. Futbola çocukken başladığımda basketbolla beraber götürüyordum. İsmimin geldiği Fenerbahçeli Can Bartu'yu araştırdığımda futbol ve basketbola ilgim daha da arttı. Profesyonel olarak tercihim futbol oldu ama hala basketbol sevgim de devam ediyor. Can Bartu ismini hem ülkemizde hem de dünyada en güzel şekilde temsil edeceğim. Allah sakatlık vermezse bu ismin sorumluluğunu taşıyacağım."

"İstanbul'da Gençlerbirliği armasını da temsil edeceğim"

Gençlerbirliği altyapısından yetişen her ismin başkent kulübüne bağlı olduğunu anlatan Can Bartu, kendisinin de kariyeri boyuncu kırmızı-siyahlı armayı nerede olursa olsun temsil edeceğini vurguladı.

Can Bartu, Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'a gitmeye hazır olduğunu aktardı.

"Ben Gençlerbirliği'ni tutuyorum. Buradan hangi takıma gidersem gideyim Gençlerbirliği armasını da temsil edeceğim. Kendimi İstanbul'a en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Can Bartu, Türk spor tarihinde büyük izler bırakmış. Umarım ben de onun izinden en güzel şekilde devam ederim. Şu an 9. sınıfta okuyorum. Ailem benim için en iyisini istiyor. İstanbul'a gideceğim için çok heyecanlı. Zaten şu anda da tesislerde kaldığım için aileden uzak kalmaya alışığım. Tabii biraz daha uzak kalacağız ama benimle gurur duyacaklardır."