Kariyerine İspanya'nın Barcelona takımında devam eden milli basketbolcu, Büyük Britanya maçı, Ergin Ataman'ın yeniden milli takımın başına getirilmesi ve geride kalan sezon yeni takımındaki performansı hakkında değerlendirmede bulundu.

"Büyük Britanya maçı bizim için çok önemli. Sezon ortasındaki milli maçlarda istemediğimiz mağlubiyetler yaşadık. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak için elimizden geleni yapacağız. Herkes bu karşılaşmanın öneminin farkında. İnşallah galip geliriz."

Milli basketbolcu, Anadolu Efes'ten eski başantrenörü Ergin Ataman'ın yeniden A Milli Takım'ın başına getirilmesiyle ilgili konuştu.

"Ergin hoca iyi bir antrenör. Son 2 sezonun THY Avrupa Ligi şampiyonu. İyi olacağını düşünüyorum. Bütün oyuncular da bunun farkında. Herkes yeniden yapılanmanın, yeni düzenin bilincinde ve elinden geleni yapıyor. Büyük Britanya maçıyla iyi bir başlangıç yaparız."

[Fotoğraf: AA]

"Alışma süreci biraz uzun sürdü"

Sertaç Şanlı, geçen sezonun başında transfer olduğu Barcelona'ya alışmasının zaman aldığını söyledi.

30 yaşındaki pivot, sezon içinde yaşadığı sakatlıkların da alışma sürecini geciktirdiğini vurguladı.

"İspanya'daki ilk sezonumun başında biraz alışma süreci yaşadım. Yeni düzen, takım arkadaşları, antrenör, şehir ve ülke vardı. Alışma süreci biraz uzun sürdü. Sezon başında ve içinde hafif sakatlıklar yaşadım. Bunun da alışma sürecini aksatması oldu. Bireysel anlamda sezonun iyi geçtiğini söyleyebilirim ama takım olarak daha iyi bitirmek isterdik."

Buğrahan Tuncer: Koçumuz için yeniden bir meydan okuma olacak

Anadolu Efes'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Buğrahan Tuncer, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile yapacakları maçı, Ergin Ataman'ın yeniden milli takımın başına getirilmesi, lacivert-beyazlı ekibin bu sezonki performansı ve Türk basketbolunun gelişimini değerlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Buğrahan, Dünya Kupası elemelerinde ilk turdaki galibiyetlerin ikinci tura taşınmasının önemine değindi.

"Çok öyle gözükmese de bizim açımızdan önemli bir maç. Üst gruba bir galibiyet daha taşımak istiyoruz. Sahamızdaki ilk maçta ilk yarı biraz zorlanmıştık ama ikinci yarı kendi oyunumuzu bulup güzel bir galibiyet elde etmiştik. Deplasmandaki maç zor olacak. Nasıl bir atmosferin bizi beklediğini bilmiyoruz."

Buğrahan, Anadolu Efes'te birlikte çalıştığı Ergin Ataman'ın yeniden ay-yıldızlı takımın başına getirilmesiyle ilgili konuştu.

"Hoca da gayet pozitif. Zaten burada olmak istiyordu. Artık onun için de yeniden bir meydan okuma olacak. İyi bir kadromuz var. Koçumuz, 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu olan, Türkiye'nin en kariyerli koçlarından. Bence bu saatten sonra bize düşen sadece başarı getirmek."

"Avrupa'nın en büyük kupasını ülkemize kazandırmak çok önemli bir başarı"

Milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2 sezon şampiyonluğa ulaşmalarının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Buğrahan, iyi bir sezon geçirdiklerini aktardı.

"ING Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk istiyorduk. Olabilirdik de ama iki günde bir maç oynama temposu ve yorgunluk bizi etkiledi. Yorgun hissettiğimiz için son bölümdeki tempoyu kaldıramadık. Özellikle yarı finaldeki Galatasaray Nef serisi bizi çok yordu. Yine de sezonu THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak bitirmek, Avrupa'nın en büyük kupasını ülkemize kazandırmak çok önemli bir başarı. Seneye yine THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefliyoruz."

"İyi bir ligimiz var"

Buğrahan Tuncer, Türkiye'nin iyi bir basketbol ligine sahip olduğunu söyledi. 29 yaşındaki oyuncu, Türk takımlarının bu sezon Avrupa'daki başarısını hatırlattı.

"Türk basketbolu ve ligin Avrupa'daki markası açısından çok önemli. İyi bir ligimiz var. Avrupa'nın en kaliteli 2 liginden biri bizimki. İyi takımlara sahibiz. Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası'nda final oynadı. Darüşşafaka ve TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde finali zorladı. Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Tüm takımların üst seviyeleri zorlaması mutluluk verici. İspanya Ligi'nin de üzerine çıkabiliriz."