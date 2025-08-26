Açık 24ºC Ankara
Spor
AA 26.08.2025 09:44

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek.

[Fotograf: AA]

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Letonya'ya üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başlamaya çalışacak.

A Grubu'nda Türkiye ile Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz mücadele edecek. Grupta yarın Çekya-Portekiz ve Sırbistan-Estonya maçları da oynanacak.

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Letonya: İlk Avrupa şampiyonu, son dünya 5'incisi

Letonya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonalarında 14 kez mücadele etti.

İsviçre'de düzenlenen EuroBasket 1935'i kazanarak ilk şampiyon ünvanını elde eden Letonya, 1939'da ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Letonya, 2023'te düzenlenen ve ilk kez katıldığı FIBA Dünya Kupası'nda ise 5. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Başantrenörlüğünü geçen sezon Anadolu Efes'te görev yapan Luca Banchi'nin üstlendiği Letonya'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks.

Türkiye'nin maç programı

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan

