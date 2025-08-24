Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.08.2025 22:49

AJet'in üçüncü yeni uçağı İstanbul'a geldi

AJet'in filosuna katacağı TC-OHD tescilli üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

AJet'in üçüncü yeni uçağı İstanbul'a geldi
[Fotograf: DHA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'den getirilen TC-OHD tescilli Boeing 737-8 MAX havalimanında hangara alındı. Uçak standardizasyon ve koltuk montajı süreçlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

Ağustos başında TC-OHA ve TC- OHB tescilli uçakların katılımıyla başlayan süreç, TC-OHD'nin İstanbul'a gelmesiyle devam etti. Dördüncü uçak olan TC-OHC tescilli Boeing 737-8 MAX'ın ise ağustos sonuna kadar filoya katılması planlanıyor. Yıl sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağının AJet filosuna dahil edilmesi hedefleniyor.

Standardizasyon süreci tamamlanan TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki uçağa, THY iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından üretilen yerli ve milli koltuklar monte edildi.

Hemen operasyona alınan TC-OHB ise ilk seferini 22 Ağustos'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bodrum Havalimanı'na yaptı.

ETİKETLER
AJet
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları galibiyetle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:17
Katil İsrail’in Yemen’de hayati önem taşıyan tesisleri hedef aldı: Sana karanlığa gömüldü
23:03
Balıkesir'de art arda depremler
21:22
Selçuk Bayraktar: Ülkemiz, SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip
21:15
Başkentliler açık hava sinemasında eğlenceli vakit geçirdi
20:18
Rusya-Ukrayna arasında esir takası yapıldı
19:51
TCG Anadolu, Boğaz geçişini tamamladı
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ