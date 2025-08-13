Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.08.2025 21:07

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Viking ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan turuncu-lacivertliler, savunma arkasına attığı toplarla ilk 20 dakikada etkili oldu. Söz konusu süreçte golü bulamayan Başakşehir, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Golün ardından tekrar ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 40. dakikada yeni transferi Davie Selke ile skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci ayrıda oyun kontrolünü sağlayan ve rakibine gol şansı tanımayan Başakşehir, skoru korudu ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Başakşehir, play-off turunda Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Avrupa'da 100. gol Selke'den

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 100. golüne ulaştı.

Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki 100. golünü Davie Selke kaydetti.

Öte yandan yeni transfer Selke, eşleşmenin ilk maçında da 1 gol kaydetmişti.

ETİKETLER
İstanbul Başakşehir FK Norveç UEFA
Sıradaki Haber
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
21:57
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
22:10
Bakan Kacır: Teknolojik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığın anahtarıdır
21:38
BM: Gazze'de açlıktan ölen insan haberleri sıradan bir olay haline geldi
21:48
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
21:33
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ