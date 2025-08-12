Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.08.2025 21:58

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi

Chobani Stadı'nda oynana karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada rakip yarı sahada daha fazla görülen taraf oldu. İlk 15 dakikanın ardından oyun dengeli giderken, ilk yarının son bölümünde baskısını artıran Fenerbahçe, kaleci İrfan Can'ın büyük hatası sonrasında kazanılan serbest vuruşta 41. dakikada Watanabe'nin golüyle geriye düştü. Golün hemen ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 44. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 45+2. dakikada Jhon Duran'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Fred'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından rakibi daha çok yarı sahasında karşılayan sarı-lacivertliler, 83. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 4-1 yaptı. 89. dakikada Watanabe ile konuk ekip skoru 4-2 yapsa da bu gole Fenerbahçe 90+5. dakikada Anderson Talisca ile cevap verdi ve sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galip gelerek adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, 20-27 Ağustos tarihlerinde play-off'ta Benfica-Nice maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yeni transferler Kadıköy'de golle başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Jhon Duran, ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında buldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan sol kanat Archie Brown, 44. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahne alan santrfor Jhon Duran ise 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, uzun süre unutulmayacak bir hataya imza attı.

Feyenoord karşısında takımının baskıyı artırdığı bölümde kendi yarı sahasında hakem düdük çalmadan topu eline alan İrfan Can, rakibine serbest vuruş kazandırdı. Söz konusu serbest vuruş sonucunda konuk ekip golü buldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Takımına ilk 11 başladığı ilk maçta gol katkısı veren Duran, 60. dakikada değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı. Genç golcü, 62. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

ETİKETLER
Fenerbahçe UEFA
Sıradaki Haber
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:24
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
23:23
ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
23:03
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Donbas'tan ayrılmayacağız
22:55
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: İsrail, UAEA'ya sızmış durumda
22:53
İsrail basını: Genelkurmay Başkanı, Netanyahu ailesinin kendisini görevden almaya çalıştığına inanıyor
22:36
Katil Netanyahu, Gazze'de kısmi bir anlaşmaya kapıyı kapattıklarını söyledi
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ