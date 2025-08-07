Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.08.2025 10:10

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın oynanacak Gaziantep FK – Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu yarın başlayacak

Ligin ilk müsabakasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park),

ETİKETLER
Süper Lig
Sıradaki Haber
Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
THY 7 ayda 51,2 milyon yolcu taşıdı
11:31
OGM'den 'yüksek yangın riski' uyarısı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup
11:25
Göbeklitepe yeni çehresine kavuşuyor
11:16
Putin ve Trump'ın görüşmesi için hazırlıklar başladı
11:12
İstanbul'da Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlenecek
Düden Gölü’nde flamingolar gün doğumuyla birlikte görsel şölen sunuyor
Düden Gölü’nde flamingolar gün doğumuyla birlikte görsel şölen sunuyor
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ