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Spor
İHA 08.08.2023 12:04

11 yaşındaki milli sörfçü Sarp, dünya üçüncüsü oldu

Urla Deniz Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan milli sporcu Sarp Şarlı, toplamda 16 ülkeden 327 yarışçının katıldığı rüzgar sörfü T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışarak dünya üçüncüsü oldu.

11 yaşındaki milli sörfçü Sarp, dünya üçüncüsü oldu
[Fotograf: İHA]

Milli sporcu Sarp Şarlı, rüzgar sörfünde başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz nisan ayında Avrupa ikincisi olan 11 yaşındaki milli sporcu Sarp Şarlı, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2023’te Fransa’da gerçekleşen T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamladı.

Şarlı, 5-16 Nisan'da İtalya Garda’da gerçekleşen ve 8 ülkeden 53 sporcunun mücadele verdiği Techno 293 U13 Genel ve Erkek sınıfında Avrupa ikincisi olarak, T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı.

Bu yarıştan da başarıyla çıkan Şarlı, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2023’te Fransa Saint-Pierre-Quiberon’da gerçekleşen toplamda 16 ülkeden 327 yarışçının katıldığı T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası’nda kendi kategorisinde yarışan 9 ülkeden 42 sporcu arasında Genel ve Erkek sınıfında dünya üçüncüsü olarak kupasını aldı.

11 yaşındaki milli sörfçü Sarp, dünya üçüncüsü oldu

“Dünya üçüncüsü olmaktan çok mutluyum ama şampiyonluk çok uzak değildi”

Rüzgar Sörfü Techno 293 U13 milli sporcusu Sarp Şarlı, şampiyonluğun uzak olmadığını söyleyerek, “Son yarış gününe kadar İtalyan rakibim Alessandro Vigneri’nin ardından ikinci pozisyonda giderken, dördüncü gün diğer İtalyan yarışmacı ile aynı puandaydım. Son yarıştaki performansımdan dolayı üçüncülük pozisyonuna düştüm. 5. günde olumsuz hava şartlarından dolayı yarış iptaline gidilince tekrar düzeltmeye fırsatım kalmadı. Tabii ki dünya üçüncüsü olmaktan çok mutluyum ama şampiyonluk çok uzak değildi” dedi.

11 yaşındaki milli sörfçü Sarp, dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu Sarp Şarlı’nın dereceleri

Urla Deniz Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan milli sporcu Sarp Şarlı’nın, TYF Yelken Ligi 1. Ayak Techno 293 U13 Türkiye 3.'lüğü, TYF Yelken Ligi 2. Ayak Techno 293 U13 Türkiye ikinciliği, Techno 293 Avrupa şampiyonluğu, Garda/İtalya U13 Avrupa ikinciliği, Estonya Milli Takım Seçme Yarışları U13 genel birinciliği, 23 Nisan Bayramı U13 Genel ikinciliği, Yıldızlar Kupası yedinciliği, Açık İstanbul Şampiyonası U13 kategorisi birinciliği ve T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğü bulunuyor.

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