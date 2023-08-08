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Spor
AA 08.08.2023 11:30

Süper Lig'de atılan en erken goller

Bu sezon 66 yaşına girecek Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK'li futbolcu Muhammet Demir attı.

Süper Lig'de atılan en erken goller
[Fotoğraf: Getty]

 

Süper Lig'de sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, aynı zamanda lig tarihinin bilinen en erken golünü kaydetmiş oldu.

Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

İlk 30 saniyede atılan goller

Bu gollerin yanı sıra ilk 30 saniye içinde atılan diğer goller şöyle:

13. saniye: 2022-2023 sezonu Galatasaray-Trabzonspor Maxi Gomez

15. saniye: 2005-2006 sezonu Sivasspor-Kayserispor İlhan Parlak

17. saniye: 2007-2008 sezonu Trabzonspor-Gaziantepspor Umut Bulut

18. saniye: 2001-2002 sezonu Galatasaray-Göztepe Vedat İnceefe

20. saniye: 2007-2008 sezonu Sivasspor-Kasımpaşa Musa Aydın, 2009-2010 sezonu Kasımpaşa-Kayserispor Yekta Kurtuluş, 2015-2016 sezonu Kasımpaşa-Osmanlıspor Andre Castro De Pereira

21. saniye: 1995-1996 sezonu Beşiktaş-Fenerbahçe Elvir Bolic

22. saniye: 2005-2006 sezonu Denizlispor-Beşiktaş Alessandro Andrade de Oliveira 2008-2009 sezonu Denizlispor-Gençlerbirliği James Troisi, 2008-2009 sezonu Kocaelispor-Gaziantepspor Ahmet Dursun, 2010-2011 sezonu Manisaspor-Kardemir Karabükspor Jashua Simpson

24. saniye: 1998-1999 sezonu Kocaelispor-Adanaspor Ali Asım Balkaya, 2007-2008 sezonu Konyaspor-Manisaspor Filip Holosko

25. saniye: 2006-2007 sezonu Gençlerbirliği-Trabzonspor Okan Öztürk

26. saniye: 2009-2010 sezonu Sivasspor-MKE Ankaragücü Yannick Kamanan, 2013-2014 sezonu Kasımpaşa-Konyaspor Hasan Kabze, 2019-2020 sezonu MKE Ankaragücü-Göztepe Halil Akbunar-Halil Akbunar

27. saniye: 2007-2008 sezonu Sivasspor-Kasımpaşa Musa Aydın, 2020-2021 sezonu Galatasaray-Gençlerbirliği Mbaye Diagne

28. saniye: 2011-2012 sezonu Samsunspor-Kayserispor James Trois, 2018-2019 sezonu Yeni Malatyaspor-Göztepe Ömer Şişmanoğlu, 2020-2021 sezonu Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği Sefa Yılmaz

30. saniye: 2002-2003 sezonu Gaziantepspor-Elazığspor Erdal Güneş, 2007-2008 sezonu Ankaraspor-Kayserispor Gökhan Ünal, 2017-2018 sezonu Galatasaray-Yeni Malatyaspor Younes Belhanda

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