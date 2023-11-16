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Savunma
AA 16.11.2023 16:00

Yerli uçuş kontrol, haberleşme ve güç sistemleri Dubai'de sahne aldı

Aralarında uçuş kontrol, haberleşme ve güç sistemlerinin de bulunduğu havacılık sektörüne yönelik yerli teknolojiler, dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Dubai Airshow 2023'te sergileniyor.

Yerli uçuş kontrol, haberleşme ve güç sistemleri Dubai'de sahne aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuarda, farklı ülkelerden şirketlerin geliştirdiği çok sayıda hava aracı ve havacılık sektörüyle ilgi çözümler tanıtılıyor.

Fuarda açtıkları stantlarda ürünlerini sergileyen Türk şirketleri arasında, Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro yer alıyor.

Uçuş kontrol, haberleşme ve güç sistemleri geliştiren Pavelsis, fuarda sektöre yönelik en gelişmiş ürünlerini tanıtıyor. Tanıtılanlar arasında elektrik güç dağıtım sistemleri, insanlı ve insansız hava aracı iç haberleşme sistemleri, Yer Haberleşme Arayüz Ünitesi, insanlı ve insansız hava aracı uçuş kontrol sistemleri, Arayüz Körleme Birimi, MIL-STD-1553 Ipcore ve Test Sistemi ile kokpit ve panel sistemlerini kapsayan birçok ürün bulunuyor.

Gömülü tasarımlar, güç sistemleri, haberleşme ve kontrol birimi sistemlerinde yetkinliğe sahip olan şirket, Dubai Airshow 2023'te Körfez'deki iş birliğini artırmayı hedefliyor.

"Ürün niteliği, maliyet ve hız açısından global rakiplerimizin önündeyiz"

Pavelsis İş Geliştirme Direktörü Işıl Özden, Dubai Airshow 2023'e katılan insanlı ve insansız uçak üreticilerinin geliştirdikleri aviyonik sistemlere büyük ilgi gösterdiğini belirterek, ikili iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Körfez bölgesinin kendileri için stratejik nokta olduğunu vurgulayan Özden, "Ürün niteliği, maliyet ve hız açısından global rakiplerimizin önündeyiz. Halihazırda bu bölgede çalıştığımız ve ihracat gerçekleştirdiğimiz iş ortaklarımız bulunuyor. Dubai Airshow'la birlikte potansiyel iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve daha fazla ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Özden, Türk firmalarının Körfez'de avantajlı pozisyonda olduğuna işaret ederek, "Bu bölgedeki havacılık yatırımlarında Türk firmaları da rol üstleniyor. Fuardaki ilgi bunu kanıtlar niteliktededi.

Dubai Airshow 2023, yarın gerçekleştirilecek programların ardından sona erecek.

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