Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 16.11.2023 11:40

Yerli silah fabrikası yeni yatırımla üretim kapasitesini artıracak

Orta kalibre yerli silah sistemlerinin üretiminde önemli bir yer tutan MKE Çankırı Silah Fabrikası'nın kapasitesi ve yetenekleri modernizasyon çalışmasıyla artırılacak.

Yerli silah fabrikası yeni yatırımla üretim kapasitesini artıracak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kabiliyetlerine yeni ürün ve teknolojiler eklemek, mevcut üretimin nitelik ve kapasitesi artırmak amacıyla yeni yatırımlar hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, silah ve mühimmat üretimine yönelik faaliyet gösteren ve MKE'nin çalışmalarında önemli bir yer tutan Çankırı Silah Fabrikası'nda modernizasyon çalışması yürütülecek.

Üretim kapasitesi artacak

Makina ve techizat yatırımlarının da katkısıyla proje sonunda tesiste yılda 30 adet 35 milimetre çift namlulu uçaksavar topu, 1000 adet 40 milimetre tamburalı bombaatar, 400 adet 40 milimetre otomatik bombaatar, 1000 adet 12,7 milimetre uçaksavar makinalı tüfek ve 20 adet 105 milimetre BORAN obüsü üretim kapasitesine ulaşılacak.

Şirkete bu yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı gibi destekler sağlanacak.

Yurt dışına bağımlılığın önüne geçilmesine katkı sağlıyor

MKE Çankırı Silah Fabrikası, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu orta kalibre silah sistemlerinin üretiminde görev alıyor. Fabrika, ürün yelpazesinde bulunan silah sistemleriyle söz konusu ürünlerde yurt dışına bağımlılığın önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Test ve muayene altyapısı bulunuyor

Fabrikada üretim tesislerinin yanında birçok test ve muayene altyapısı bulunuyor.

MKE Çankırı Silah Fabrikası, 74 bin metrekare kapalı, 1 milyon 342 bin metrekare açık alan olmak üzere toplamda 1 milyon 416 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Dalgıç terörist tehdidine Türkiye'den 'milli' çözüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Çekya'da "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı "terör propagandası" sayılabilecek
13:38
Sivas'ta karaca ve dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi
13:36
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'ye "dostluk elçisi" olarak pandalar yollayacağını duyurdu
13:35
Cevdet Yılmaz: 100 milyar dolar turizm hedefimiz var
13:33
NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildi
13:32
Polat çifti soruşturmasında 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
İzmir'de metro vagonu raydan çıkarak peron duvarına çarptı
İzmir'de metro vagonu raydan çıkarak peron duvarına çarptı
FOTO FOKUS
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ