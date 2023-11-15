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Savunma
AA 15.11.2023 14:15

Savunma sanayii ürünleri Dubai'de sahne alıyor

Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi'nin de aralarında bulunduğu birçok Türk savunma sanayisi ürünü, dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Dubai Airshow 2023'te tanıtılıyor.

Savunma sanayii ürünleri Dubai'de sahne alıyor
[Fotograf: AA]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuarda, farklı ülkelerden şirketlerin geliştirdiği çok sayıda hava aracı ve havacılık sektörüyle ilgi çözümler sergileniyor.

Fuarda açtıkları stantlarda ürünlerini sergileyen Türk şirketleri arasında, Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro yer alıyor.

Savunma sanayii ürünleri Dubai'de sahne alıyor

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ye ilgi

Stantlarıyla katılan yerli şirketlerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren International Golden Group (IGG) standında Türk savunma sanayisinin çeşitli ürünleri de ziyaretçilere tanıtılıyor.

Tanıtılanlar arasında, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin geliştirdiği Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ve ASELSAN'ın çeşitli ürünleri yer alıyor.

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'nin prototipleri fuar katılımcılarından ilgi görürken, ziyaretçilere ürünlerle ilgili yetkililer tarafından detaylı bilgi veriliyor.

Dubai Airshow 2023, 17 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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