Dünya
AA 19.04.2026 12:28

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Pezeşkiyan, Spor ve Gençlik Bakanlığında gerçekleştirdiği denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

Ülkede yönetime yönelik eleştirileri görmezden gelmediklerini ve kabul ettiklerini belirten Pezeşkiyan, ancak ABD-İsrail saldırılarına karşı toplumun birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in bölgede terör estirdiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer faaliyetlerini engelleme çabalarının geçerli bir dayanağı bulunmadığını söyleyen Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz." dedi.

Pezeşkiyan Tahran yönetiminin savaşı başlatan taraf olmadığını ve onurlu bir şekilde savaşı bitirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

