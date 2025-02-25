Yenilenen Türk zırhlısı ilk kullanıcısıyla buluşmaya hazır

Nurol Makina, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki IDEX 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve Konferansı'nda Ejder Yalçın EWB aracını sergiledi.

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu, yaptığı açıklamada, global bir firma olmaları dolayısıyla irtibatta oldukları ülkelerin heyetlerinin kendilerini ziyaret ettiğini, yoğun ve verimli bir fuar geçirdiklerini belirtti.

"Yakın zamanda envanterde görüleceğini düşünüyoruz"

Fuarda sergiledikleri Ejder Yalçın 4x4'ün ilk kez 2014 yılında Türkiye'de envantere girdiğini, 2017'de ilk ihracatının gerçekleştirildiğini anlatan Çorbacıoğlu, şöyle konuştu:

"Körfez bölgesi ülkeleri dahil olmak üzere araç farklı coğrafyalarda 11 ülkede kullanıldı. Mevcut Ejder Yalçın kullanıcıları araca çok sahip çıktı. Zaman içinde kendi isterlerini, taleplerini bize iletmeye başladılar. Bu doğrultuda aracımızı uzattık. Mayın ve balistik koruma seviyelerini sınıfının en yükseğine çektik. Personel kapasitesini artırdık. Aracımızın bütün balistik, mayın koruma, mobilizasyon konularındaki kalifikasyonları tamamlanmıştır. Çeşitli ülkelerde teste de girdi. Yakın zamanda envanterde görüleceğini düşünüyoruz."

Personel kapasitesi 12'ye çıktı

Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Nurol Makina tarafından, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal beka alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi.

Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olan Ejder Yalçın, yurt içinde ve dışında farklı konfigürasyonlarıyla başarıyla görev yapıyor.

Ejder Yalçın'ın uzatılmış dingil mesafeli konfigürasyonu sayesinde aracın normalde 9 olan personel kapasitesi 12'ye çıktı.